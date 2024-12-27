Двухмесячного мальчика госпитализировали после падения с дивана на Среднерогатской

Врачи зафиксировали ушиб головного мозга и линейный перелом теменной кости.

В квартире на юге Петербурга двухмесячный малыш упал с дивана и получил травмы. Его доставили в больницу.

По данным АН "Оперативное прикрытие", грудничок пострадал ночью 3 марта на Среднерогатской улице. Мальчик упал с высоты в полметра. Врачи зафиксировали ушиб головного мозга и линейный перелом теменной кости, ребенок госпитализирован.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: Piter.TV