Двухмесячного мальчика госпитализировали после падения с дивана на Среднерогатской

В квартире на юге Петербурга двухмесячный малыш упал с дивана и получил травмы. Его доставили в больницу.
По данным АН "Оперативное прикрытие", грудничок пострадал ночью 3 марта на Среднерогатской улице. Мальчик упал с высоты в полметра. Врачи зафиксировали ушиб головного мозга и линейный перелом теменной кости, ребенок госпитализирован.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее на Piter.TV: мать младенца, погибшего в Шушарах от инфекции, не вызывала врачей из-за страха.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все