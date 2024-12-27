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Двухмесячного мальчика госпитализировали после падения с дивана на Среднерогатской
Сегодня, 10:59
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Двухмесячного мальчика госпитализировали после падения с дивана на Среднерогатской

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Врачи зафиксировали ушиб головного мозга и линейный перелом теменной кости.

В квартире на юге Петербурга двухмесячный малыш упал с дивана и получил травмы. Его доставили в больницу.

По данным АН "Оперативное прикрытие", грудничок пострадал ночью 3 марта на Среднерогатской улице. Мальчик упал с высоты в полметра. Врачи зафиксировали ушиб головного мозга и линейный перелом теменной кости, ребенок госпитализирован.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: мать младенца, погибшего в Шушарах от инфекции, не вызывала врачей из-за страха. 

Фото: Piter.TV 

Теги: падение с дивана, среднерогатская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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