Ночью Петербург накрыл ливень с грозой

Пользователи публиковали в соцсетях фото и видео.

Этой ночью Петербург накрыл сильный ливень с грозой и раскатами грома. Пользователи соцсетей выложили фото и видео с молниями.



Telegram / Астро Фото Болото (Денис)



Telegram / Астро Фото Болото (Стас Крутоверцев)



Telegram / Астро Фото Болото (Стас Крутоверцев)



Telegram / Астро Фото Болото (Стас Крутоверцев)



Instagram / @takysia



Instagram / @mikhail_ryzhov

Во вторник, 18 мая, также пройдут кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах возможен град. Воздух сегодня в городе прогреется до +25…+27 градусов.

Видео: Instagram / @alenchik_blondi; Instagram / @djantoniomusic; Instagram / @bakashkina1987