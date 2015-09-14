Ночью Петербург накрыл ливень с грозой

Этой ночью Петербург накрыл сильный ливень с грозой и раскатами грома. Пользователи соцсетей выложили фото и видео с молниями.
Telegram / Астро Фото Болото (Денис)
Telegram / Астро Фото Болото (Стас Крутоверцев)
Telegram / Астро Фото Болото (Стас Крутоверцев)
Telegram / Астро Фото Болото (Стас Крутоверцев)
Instagram / @takysia
Instagram / @mikhail_ryzhov
Во вторник, 18 мая, также пройдут кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах возможен град. Воздух сегодня в городе прогреется до +25…+27 градусов.
Видео: Instagram / @alenchik_blondi; Instagram / @djantoniomusic; Instagram / @bakashkina1987
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