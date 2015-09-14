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Ночью Петербург накрыл ливень с грозой

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Пользователи публиковали в соцсетях фото и видео.

Этой ночью Петербург накрыл сильный ливень с грозой и раскатами грома. Пользователи соцсетей выложили фото и видео с молниями.


Telegram / Астро Фото Болото (Денис)


Telegram / Астро Фото Болото  (Стас Крутоверцев)


Telegram / Астро Фото Болото  (Стас Крутоверцев)


Telegram / Астро Фото Болото  (Стас Крутоверцев)


Instagram / @takysia


Instagram / @mikhail_ryzhov

Во вторник, 18 мая, также пройдут кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах возможен град. Воздух сегодня в городе прогреется до +25…+27 градусов.

Видео: Instagram / @alenchik_blondi;  Instagram / @djantoniomusic; Instagram / @bakashkina1987

Теги: гроза, молнии
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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