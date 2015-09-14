Во вторник в Петербурге прогремят летние грозы

Температура воздуха прогреется до +25…+27 градусов.

Во вторник, 18 мая, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять атмосферный фронт, связанный с циклоном, уходящим на восток Украины. В этот день в городе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах возможен град. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня в городе прогреется до +25…+27 градусов. В Ленобласти до +24…+29. Ветер подует с юго-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее петербуржцам объяснили, как не перегреться в жару.

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