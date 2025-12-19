Иностранец разгромил топором дом бывшей в деревне Лупполово

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

Полицейские задержали иностранца, который разгромил дом бывшей во Всеволожском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 17 января обратилась 38-летняя женщина из деревни Лупполово с информацией о том, что к ней ворвался экс-сожитель и стал наносить удары по дверям и окнам в гостиной. В качестве самообороны потерпевшая применила перцовый баллончик, после чего агрессор убежал. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

Накануне по подозрению в совершении преступления поймали 41-летнего уроженца Европы. В РФ он приехал по работе в конце декабря. Злоумышленника поместили в изолятор.

