  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Иностранец разгромил топором дом бывшей в деревне Лупполово
Сегодня, 9:57
130
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Иностранец разгромил топором дом бывшей в деревне Лупполово

0 0

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

Полицейские задержали иностранца, который разгромил дом бывшей во Всеволожском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям 17 января обратилась 38-летняя женщина из деревни Лупполово с информацией о том, что к ней ворвался экс-сожитель и стал наносить удары по дверям и окнам в гостиной. В качестве самообороны потерпевшая применила перцовый баллончик, после чего агрессор убежал. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). 

Накануне по подозрению в совершении преступления поймали 41-летнего уроженца Европы. В РФ он приехал по работе в конце декабря. Злоумышленника поместили в изолятор. 

Ранее на Piter.TV: задержан петербуржец, выстреливший на улице Зои Космодемьянской. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лупполово, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии