Синоптик Колесов рассказал, где искать грибы в Ленобласти

Сейчас в регионе грибники находят много лисичек, красных и белых.

В Ленобласти сейчас выросло много грибов. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем tg-канале.

По словам специалиста, на Карельском перешейке грибов мало. Зато их много в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Сейчас в регионе грибники находят много лисичек, красных и белых грибов. Александр Колесов отметил, что многие из них червивые.

Почва в лесах области пока очень влажная из-за частых дождей. Но погода восстанавливается. На этой неделе осадков будет меньше. В течение недели столбики термометров будут показывать до +20…+25 градусов.

Ранее мы писали, что медведь, напавший на ребенка под Петербургом, оказался пчелой.

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