Первые грибы находят в Петербурге и Ленобласти

Гриб был обнаружен даже на льду Невы напротив Петропавловской крепости.

В преддверии весны к потеплению готовятся не только флора и фауна, но и мир грибов. Первые саркосцифы, известные также как "бабушкины ушки" или "алые эльфовые чаши", уже появляются в лесу. Об этом сообщает миколог Станислав Кривошеев в рамках сообщества "Грибы и грибники СПб" 29 февраля.

Саркосцифа является съедобным грибом и используется для жарки со сметаной, добавления в салаты и в различные блюда.

Кроме того, гриб был обнаружен даже на льду Невы напротив Петропавловской крепости. Как он оказался там, остается загадкой.

Ранее мы сообщили о том, что енотовидные собаки пробудились под Петербургом.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб ( Станислав Кривошеев, Дмитрий Бадяев)