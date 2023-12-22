Правительство РФ выделило Ленобласти 54 млн рублей для закупки беспилотников

БПЛА закупят для лесного комплекса по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы".

Федеральное правительство выделило Ленинградской области 54 млн рублей для закупки беспилотников для лесного комплекса по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы". Об этом рассказала региональная администрация.

Планируется приобрести 34 аппарата для работы подведомственных подразделений комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Дроны позволят детализировать ситуацию с возгораниями, вести контроль работы арендаторов леса, заготовки древесины, маркшейдерский контроль работы карьеров, следить за образованием свалок в лесу, наказывать нарушителей лесного законодательства.

В рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" в 2024 году в регионы, подведомственные организации и территориальные органы Рослесхоза планируется поставить свыше 1,2 тыс. беспилотников отечественного производства.

В 2023 году ГУП "ТЭК СПб" с помощью беспилотников предотвратило 240 дефектов на тепловых сетях.

Фото: администрация Ленобласти