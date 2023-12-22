В 2023 году ГУП "ТЭК СПб" с помощью беспилотников предотвратило 240 дефектов на тепловых сетях

Устраняли дефекты с использованием экспресс-обработки данных тепловизионной съемки.

В 2023 году беспилотники помогли ГУП "ТЭК СПб" предотвратить 240 дефектов на тепловых сетях. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 18 января.

Устраняли дефекты с использованием экспресс-обработки данных тепловизионной съемки. В частности, в Приморском районе дроны позволили не допустить развитие дефекта на трубе, снабжающей теплом и горячей водой школу №579 на проспекте Авиаконструкторов. Ненадежные участки трубопровода заменили на новые.

Применение инновационных технологий, в том числе современных приборов контроля и беспилотников, помогает исключить возникновение технологических нарушений, продлевает срок службы труб и повышает надежность систем теплоснабжения. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Кроме того, теплоэнергетики пользуются акустическими датчиками, которые мониторят более 500 км сетей. Они помогли обследовать уже свыше 22 км трубопроводов.

Одно из последних достижений ГУП "ТЭК СПб" – "газовый" метод. В трубопровод закачивают газовую смесь и проверяют его газоанализатором, что позволяет выявлять утечки.

Ранее на Piter.TV: квартал 11 Большая Охта осветил 101 светодиодный фонарь.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга