Квартал 11 Большая Охта осветил 101 светодиодный фонарь

В 2024 году современное освещение получат более 10 кварталов в разных районах Петербурга.

В Красногвардейском районе Петербурга завершилась реконструкция наружного освещения в квартале 11 Большая Охта, расположенном в границах Якорной улицы, проспекта Шаумяна, Красногвардейской площади.

Как рассказали в Комитете по энергетике, в ходе строительно-монтажных работ было установлено 111 современных энергосберегающих светильников, 72 опоры. Линии наружного освещения протяженностью 2 054 метра проложены в земле. Во дворах квартала расположено четыре детских и две спортивные площадки. По результатам работ должное освещение получило футбольное поле.

В 2024 году современное освещение получат более 10 кварталов в разных районах Петербурга, в том числе два в Красногвардейском.

Ранее на Софийской улице установили новые фонари. Светильники уже подключили. Улицу освещают 25 светодиодных светильников. Специалисты проложили кабельную линию протяженностью 855 метров.

Видео: Telegram/ Комитет по энергетике