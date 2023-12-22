На Софийской улице установили 25 фонарей

Специалисты проложили кабельную линию протяженностью 855 метров.

На Софийской улице установили новые фонари. Светильники уже подключили. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике.

Новые фонари установили у домов 46, корпус 2, и 48, корпус 3, по Софийской улице, у дома 64 по проспекту Славы, а также на пешеходных дорожках между домами 40, корпус 2, и 42, корпус 2, на Софийской улице.

Улицу освещают 25 светодиодных светильников. Специалисты проложили кабельную линию протяженностью 855 метров.

Работы были выполнены по заказу подведомственного Комитету по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ "Управление заказчика".

Ранее на Piter.tv: в сквере на Некрасова и Маяковского обновили освещение.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике