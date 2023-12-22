В сквере на Некрасова и Маяковского обновили освещение

Специалисты обновили художественную подсветку памятника поэту Владимиру Маяковскому.

В Петербурге продолжаются работы по обновлению уличного освещения. В этот раз фонари появились в сквере на пересечении улиц Некрасова и Маяковского. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по энергетике.

Энергетики установили восемь чугунных опор со светодиодными фонарями. Провода протянули под землей, чтобы не нарушать эстетику пространства.

Кроме того, специалисты обновили художественную подсветку памятника поэту Владимиру Маяковскому. Теперь поэт сияет под двумя прожекторами.

Особое внимание в программе модернизации наружного освещения уделяют паркам, садам и скверам. Кроме того, современное освещение обязательно появляется там, где есть памятники, фонтаны, скульптуры.

В 2024 году новые светильники появятся в сквере на Загородном проспекте, 38. Дата выполнения работ пока не названа.

Ранее на Piter.tv: на улице Рихарда Зорге установили светодиодные фонари.

Видео: Telegram / Комитет по энергетике