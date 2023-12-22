На улице Рихарда Зорге установили светодиодные фонари

Специалисты модернизировали 49 светильников.

На улице Рихарда Зорге обновили освещение. Специалисты компании "Ленсвет" установили современные фонари. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Накануне работники завершили реконструкцию системы наружного освещения. Вместо натриевых светильников теперь работают светодиодные. Энергии расходуется меньше, а освещение намного ярче.

Специалисты заменили 49 фонарей. Срок службы новых светильников составляет более 20 лет.

В этом году в Северной столице заменят 75 тыс. натриевых фонарей. Город переходит на светодиодные лампы.

Ранее на Piter.tv: Перевозный переулок осветили 37 светодиодных фонарей.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике