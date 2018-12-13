Житель Колпино выбросил из окна 4-го этажа собаку

29-летний мужчина привлечен к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Двадцатидевятилетний житель Колпино выкинул из окна четвертого этажа собаку. В его отношении возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ОМВД по Колпинскому району города Санкт-Петербург обратились очевидцы. Они и рассказали, что из квартиры дома на проспекте Ленина неизвестный мужчина выкинул собаку. Правоохранители установили, что это 29-летний местный житель.

В отношении подозреваемого 13 мая отделом дознания ОМВД по Колпинскому району было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Санкции предусматривают лишение свободы на срок до трёх лет.

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