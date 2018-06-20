ЧОП прокомментировал действия охранника, швырнувшего беременную кошку в общежитии ЛГУ им. Пушкина

По факту происшествия в организации ведется проверка.

Администрация ЧОПа, с которым сотрудничает Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, рассказала о предпринятых ими действиях в отношении охранника, бросившего беременную кошку об пол в общежитии вуза.

На данный момент ведется проверка, после которой мы сможем дать окончательный комментарий. Сейчас можем сказать, что не одобряем действие этого человека. Ему не поступало служебных инструкций к таким действиям. Этот сотрудник уже уволен. Владимир Ерофеев, представитель ЧОП

По словам студентов, кошка была прооперирована. Из-за сильного удара врачи не смогли спасти ее котят. Животное забрала к себе одна из учащихся университета. Кошка поедет жить в дом к ее бабушке.

Напомним, вечером 22 апреля студент ЛГУ им. Пушкина стал свидетелем того, как охранник со всей силы швырнул об пол забежавшую в общежитие кошку. Видео было быстро распространено по социальным сетям. По инициативе студентов и администрации университета было составлено заявление в полицию. В отношении охранника возбуждено уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными".

Видео: Piter.tv