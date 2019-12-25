Граждан Туркменистана, которых должны были выдворить из РФ, наконец вернулись на родину

Жители Туркменистана, которые более года провели в Центре временного содержания иностранных граждан №1 ГУ МВД в Красном Селе, смогли вернуться домой. Об этом сообщила прессс-служба Уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.
Шесть иностранных граждан находились в ЦВИГ и ожидали выдворения на родину. Из-за пандемии границы были закрыты, и им было не вернуться домой. По словам заявителей, их длительное пребывание под стражей было "лишенным смысла и законности".
В МИД Туркменистана не сразу пошли на встречу, однако к соглашению все же удалось прийти.
На данный момент в Центре временного содержания иностранных граждан находятся еще четыре гражданина. У одного из них есть неоплаченный уголовный штраф.
Фото: Piter.TV
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