Граждан Туркменистана, которых должны были выдворить из РФ, наконец вернулись на родину

Границы закрыли. Домой было не вернуться, в России работать тоже было нельзя.

Жители Туркменистана, которые более года провели в Центре временного содержания иностранных граждан №1 ГУ МВД в Красном Селе, смогли вернуться домой. Об этом сообщила прессс-служба Уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

Шесть иностранных граждан находились в ЦВИГ и ожидали выдворения на родину. Из-за пандемии границы были закрыты, и им было не вернуться домой. По словам заявителей, их длительное пребывание под стражей было "лишенным смысла и законности".

В МИД Туркменистана не сразу пошли на встречу, однако к соглашению все же удалось прийти.

На данный момент в Центре временного содержания иностранных граждан находятся еще четыре гражданина. У одного из них есть неоплаченный уголовный штраф.

Фото: Piter.TV