Граждане Северной Осетии силой посадили петербурженку в машину и отобрали деньги

Все четверо подозреваемых уже задержаны.

На Гражданском проспекте неизвестные силой затолкали в машину петербурженку и увезли в неизвестном направлении. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 29 марта в 15:50 обратилась женщина. Она рассказала, что у дома 123к1 по Гражданскому проспекту неизвестные неславянской внешности, применив физическую силу, посадили в Lada Vesta девушку и уехали.

Информация подтвердилась. С 16:05 до 16:59 вводился в действие план "Прехват". В 19:00 у дома 26 по Северному проспекту задержаны четверо граждан Северной Осетии.

Установлено, что 29 марта подозреваемые, применив физическую силу, посадили в автомобиль 36-летнюю петербурженку. В машине, угрожая предметом похожим на пистолет, совершили хищение 9 650 рублей, мобильного телефона Samsuang, банковских карт (представлялись сотрудниками ГУ МВД). После этого пострадавшую высадили из автомобиля и скрылись.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Один из задержанных находится под подпиской о невыезде за кражу топлива на автозаправках.

Недавно полицейские задержали подозреваемых в нападении на мужчину в подъезде в Московском районе.

Фото: Piter.tv