Полицейские задержали подозреваемых в нападении на мужчину в подъезде в Московском районе

Общая сумма ущерба составила 155 тыс. рублей. Кроме того, мужчину избили предметом, похожим на биту.

Полиция задержала подозреваемых в избиении и ограблении мужчины в подъезде дома на Московском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Потерпевший 1991-го года рождения обратился в полицию 10-го марта. По его словам, двое неизвестных злоумышленников напали на него в подъезде, похитили мобильный телефон. Его избили предметом, похожим на биту. Позже с карты заявителя списали почти 126 тыс. рублей. Карта привязана к номеру мобильного телефона. Общий ущерб составил 155,5 тыс. рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Подозреваемых задержали 12-го марта на улице Никитина в поселке Сосново. Граждан 1976 и 1993 годов рождения доставили в полицию.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО