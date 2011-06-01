Заявки на гранты для предпрофессиональных классов подали 163 школы Петербурга

Ученики смогут освоить профессии биотехнолога, оператора робототехники, флориста и графического дизайнера.

Школы Петербурга завершили подачу заявок на право получения грантов, которые позволят создать предпрофессиональные классы Всего в проекте решили принять участие 163 учреждения. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Денежные средства будут направлены на оснащение школ профильными кабинетами и лабораториями. Предпрофессиональные классы внедряются в образовательный процесс второй год подряд - благодаря ним, ребята получили возможность освоить профессии лаборанта-биотехнолога, оператора робототехники, флориста и графического дизайнера. Подтверждается квалификация свидетельством о профессиональной подготовке, которое дает бонус при трудоустройстве.

На каждую школу будет выделено более 15 млн рублей, а общая сумма гранта составит 1 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что на сайте Госстройнадзора Петербурга начали публиковать данные о сносе зданий.

Фото: Piter.TV