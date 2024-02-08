Границы старейших кладбищ уточнили в Петербурге

Учёные подчёркивают некорректность распространённого выражения "Петербург – город на костях".

Специалисты Института истории материальной культуры и Центра спасательной археологии (ИИМК РАН) в Петербурге завершили цикл исследовательских работ, позволивших обнаружить следы некогда существовавших городских захоронений XVIII-XIX столетий. Были выявлены очертания известных исторических кладбищ, включая Сампсониевское, Калинкинское, Богословское и Малоохтинское.

Учёные подчёркивают некорректность распространённого выражения "Петербург – город на костях": современные научные изыскания показывают, что Северная столица развивалась не на человеческих останках, а поверх культурной памяти – памяти тех поколений, которые создавали, жили и умерли в формирующемся городе.

Исследователи сообщают, что под современной застройкой сохранились фрагменты древних погостов: деревянные гробы, металлические кресты, монеты, пуговицы, предметы одежды и человеческие кости. Подобные артефакты помогают услышать голоса первых жителей города, вернувших себе историческую значимость спустя сотни лет.

Все обнаруженные останки, извлечённые в процессе раскопок, бережно возвращаются на место последнего упокоения с соблюдением православных обычаев, нарушенных ранее вследствие социальных изменений.

Благодаря последним научным экспедициям были уточнены границы ряда исчезнувших мест захоронений: Калинкинское кладбище XVIII века обнаружено между зданиями на Рижском проспекте, восточную границу Сампсониевского определили вдоль Нейшлотского переулка, а в парковой зоне Малоохтинского парка обнаружены десятки могильных захоронений XIX века.

Фото: : Центр спасательной археологии ИИМК РАН