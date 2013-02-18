  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
СМИ: Финляндия откроет крупные КПП на границе с Россией
Сегодня, 13:16
77
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

СМИ: Финляндия откроет крупные КПП на границе с Россией

0 0

Ожидается, что кабмин объявит об этом решении 12 декабря во второй половине дня.

Правительство Финляндии намерено открыть крупнейшие, круглосуточные пункты пересечения (КПП) на границе с Россией 14 декабря. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Ilta-Sanomat.

По данным газеты, правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии – Ваалимаа (Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное)  и Иматра (Светогорск).

Ожидается, что кабмин объявит об этом решении 12 декабря во второй половине дня.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что КПП на границе с РФ будут открываться поэтапно в случае нормализации ситуации.

Фото: unsplash

Теги: кпп, финляндия
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии