СМИ: Финляндия откроет крупные КПП на границе с Россией

Ожидается, что кабмин объявит об этом решении 12 декабря во второй половине дня.

Правительство Финляндии намерено открыть крупнейшие, круглосуточные пункты пересечения (КПП) на границе с Россией 14 декабря. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Ilta-Sanomat.

По данным газеты, правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии – Ваалимаа (Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное) и Иматра (Светогорск).

Ожидается, что кабмин объявит об этом решении 12 декабря во второй половине дня.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что КПП на границе с РФ будут открываться поэтапно в случае нормализации ситуации.

Фото: unsplash