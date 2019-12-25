График работы наружного освещения на 2025 год утвердили в Петербурге

В общей сложности за год наружное освещение в Петербурге работает около 4000 часов.

График работы наружного освещения в Петербурге на 2025 год был утверждён вице-губернатором города Сергеем Кропачевым. Ежегодно такой график составляется для синхронизации работы городского и областного освещения. К нему привязываются крупные организации, такие как АО "ЗСД" и ГУП "Петербургский метрополитен".

Управление освещением осуществляется через диспетчерскую "Ленсвета". Во время плохой погоды допускается отклонение от графика на 30 минут.

Самый короткий рабочий период приходится на июнь (102 часа), а самый длинный — на декабрь (548 часов). В общей сложности за год наружное освещение в Петербурге работает около 4000 часов.

Ранее мы сообщили о том, что затраты на содержание и уборку дорог Петербурга увеличат в 2025 году.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)