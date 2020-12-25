В праздничные дни в МФЦ Ленинградской области изменится график работы

С 24 февраля все центры вернутся к штатному расписанию.

В связи с празднованием Дня защитника Отечества в многофункциональных центрах (МФЦ) Ленобласти изменится график работы. Об этом сообщили в МФЦ "Мои документы".

Офисы МФЦ, кроме отделения в Колтушах и "МФЦ для бизнеса" не будут принимать посетителей 23 февраля, 22 февраля будет сокращенный рабочий день – с 10:00 до 20:00.

"МФЦ для бизнеса" и отдел МФЦ "Колтуши" будут закрыты все три выходных дня – 21, 22 и 23 февраля. В предпраздничный рабочий день, 20 февраля, рабочий день будет сокращен на час. С 24 февраля все центры вернутся к штатному расписанию.

В Центральном районе Петербурга в начале февраля открылся центр госуслуг нового формата.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области