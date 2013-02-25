В Центральном районе открылся центр госуслуг нового формата

Цель работы Центра — сделать так, чтобы граждане могли получить госуслугу быстро и комфортно.

В Центральном районе с 3 февраля в тестовом режиме работает Центр государственных услуг формата "Открытый район". Он расположился на Невский проспекте, 176. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

В Центре можно получить консультацию о том, какие документы и для чего нужны. Он работает по принципу "одного окна" пять дней в неделю в рабочие часы. Петербуржцы могут получить любую государственную услугу, которую оказывает администрация Центрального района. Благодаря электронной очереди время ожидания должно не превышать 10 минут.

Сотрудники Центра помогут вам получить бланки заявлений и необходимую информацию, зарегистрировать заявление и проверить его. За каждой услугой закреплен свой сотрудник. Полностью собранный пакет документов можно будет подать в Центр или МФЦ.

Подобный центр госуслуг стал первым в Петербурге. В дальнейшем центры создадут во всех районах.

Фото: gov.spb.ru