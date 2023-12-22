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Главный музейный комплекс Эрмитажа 5 июня будет работать в сокращённом режиме
Сегодня, 14:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Главный музейный комплекс Эрмитажа 5 июня будет работать в сокращённом режиме

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Экспозиции будут открыты до 14:00.

Главный музейный комплекс Эрмитажа 5 июня будет работать до 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа будет работать в сокращенном режиме в связи с мероприятиями ПМЭФ-2024. Экспозиции будут открыты до 14:00. Кассы прекращают работу за час до закрытия музея.

При этом, график работы Главного штаба останется без изменений – до 18:00.

Также 5 июня Зимний дворец Петра I не принимает посетителей.

Грузовики не смогут проехать по участку КАД в дни проведения ПМЭФ-2024.

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Фото: Piter.tv

Теги: пмэф, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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