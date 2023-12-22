Главный музейный комплекс Эрмитажа 5 июня будет работать в сокращённом режиме

Экспозиции будут открыты до 14:00.

Главный музейный комплекс Эрмитажа 5 июня будет работать до 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа будет работать в сокращенном режиме в связи с мероприятиями ПМЭФ-2024. Экспозиции будут открыты до 14:00. Кассы прекращают работу за час до закрытия музея.

При этом, график работы Главного штаба останется без изменений – до 18:00.

Также 5 июня Зимний дворец Петра I не принимает посетителей.

Грузовики не смогут проехать по участку КАД в дни проведения ПМЭФ-2024.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv