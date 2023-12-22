Грузовики не смогут проехать по участку КАД в дни проведения ПМЭФ-2024

Регулировать движение будут патрули ГИБДД.

Грузовые автомобили массой более 3,5 тонн временно не смогут передвигаться по Кольцевой автодороге вокруг Петербурга в период с 5 по 8 июня из-за проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Данное ограничение коснется участка от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой "Марьино – Ропша" (Ропшинское шоссе), на участке с 60-го по 94-й км.

Регулировать движение будут патрули ГИБДД.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские начали проверку по факту ДТП на 98 километре КАД.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"