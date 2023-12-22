Полицейские начали проверку по факту ДТП на 98 километре КАД

В результате ДТП оба водителя транспортных средств пострадали.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП на 98 километре КАД. Инцидент произошел 28 мая в 13:10. На дороге столкнулись "Мазда" и "Лада". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что 42-летний водитель, управляя автомобилем "Мазда 6", двигаясь от Краснофлотского в сторону Таллинского шоссе, совершил наезд на остановившийся в крайнем левом ряду для замены колеса, в месте, где запрещена стоянка, автомобиль "Лада Ларгус". От удара отечественная машина влетела в 28-летнего мужчину, владельца "Лады".

В результате ДТП оба водителя транспортных средств пострадали. Мужчины находятся в состоянии средней степени тяжести.

Стражи порядка проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.tv