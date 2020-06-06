Режим работы Екатерининского парка изменится 5 июня

Ограничения связаны с проведением Петербургского международного экономического форума.

Екатерининский дворец в Государственном музее-заповеднике "Царское Село" будет работать в обычном режиме 5 июня. На его территорию получится пройти через Эрмитажную кухню, сообщили в пресс-службе учреждения.

Ограничения связаны с проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Екатерининский дворец работает в обычном режиме, вход до 17 часов; с 13 часов проход ко дворцу – через Эрмитажную кухню. Пресс-служба ГМЗ "Царское Село"

Екатерининский парк закроют для посещения с 18:00, с 13:00 не получится войти со стороны Лицея и Треугольной площади. Входы через Большой китайский мост и у Лицейской арки в Александровский парк закроют, однако режим его работы не изменят.

ПМЭФ пройдет в Петербурге с 5 по 8 июня.

Ранее мы рассказывали о том, что Музей чеканки монет появится в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"