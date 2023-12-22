Музей чеканки монет появится в Петербурге

Для посещения будет открыт участок работающего производственного цеха монетного двора.

Музей чеканки монет распахнет свои двери в здании Санкт-Петербургского монетного двора на территории Петропавловской крепости, сообщает РБК.

Более столетия предприятие оставалось закрытым для общественности - последние экскурсии на Монетный двор проводились в 1911 году. Однако теперь они возобновятся: начиная с 5 июня, все любители нумизматики получат возможность узнать процесс создания монет. Для посещения будет открыт участок работающего производственного цеха, где можно будет увидеть все ключевые этапы производства монет. Среди экспонатов можно будет увидеть чеканочный пресс середины XX века.

В процессе подготовки к открытию музейно-производственного комплекса была проведена реставрация северной башни здания Монетного двора и прилегающей части производственного комплекса. Важно отметить, что в ходе работ удалось сохранить все исторические детали здания. В частности, во входной зоне были музеефицированы фрагменты кирпичных печей, которые использовались для работы первых паровых машин Монетного двора и отжига полос для вырубки заготовок.

За время своей долгой деятельности на Монетном дворе было выпущено несколько десятков миллионов изделий, в основном разменных монет. В этом году предприятие отмечает свое 300-летие.

Ранее мы сообщили о том, что выставка Василия Сурикова в Корпусе Бенуа 18 мая будет открыта до полуночи.

Фото: Pxhere