Выставка Василия Сурикова в Корпусе Бенуа 18 мая будет открыта до полуночи

Её можно посетить по специальной цене.

Впервые в Петербурге выставка Василия Сурикова будет открыта до полуночи. В Ночь музеев ее можно посетить по специальной цене, рассказали в Русском музее.

В Ночь музеев 18 мая с 20:00 до полуночи выставка "Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения" будет открыта по специальной цене. На юбилейной выставке великого живописца Василия Ивановича Сурикова (1848-1916) в Корпусе Бенуа представлено более 120 произведений живописи и графики из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Красноярского художественного музея, а также Музея-усадьбы В.И. Сурикова, Московской Духовной Академии, Московской галереи Ильи Глазунова. Среди них признанные шедевры Сурикова "Переход Суворова через Альпы", "Покорение Сибири Ермаком", "Взятие снежного городка".

В связи с огромным интересом посетителей выставка была продлена до 10 июня.

Во время акции "Ночь музеев" будут работать 4 автобусных маршрута.

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Фото: Русский музей