График работы МРЭО в Петербурге и Ленобласти изменится в майские праздники

Подразделения будут закрыты 1 и 9 мая.

Управление Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти изменит график работы регистрационно-экзаменационных подразделений в майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 15 апреля.

Отмечается, что время работы МРЭО 30 апреля и 8 мая сокращается на час. Подразделения будут закрыты 1 и 9 мая. В остальные дни МРЭО получится посетить согласно действующему графику.

Кроме того, в настоящее время можно осуществить предварительную запись на получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции в любом МРЭО через "Госуслуги".

Прием заявителей, осуществивших предварительную запись посредством ЕПГУ, осуществляется без очереди, в специально выделенных окнах. Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники ГИБДД проведут в Ленобласти рейды по выявлению пьяных автомобилистов.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО