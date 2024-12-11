В Ленобласти стартует акция льготной стерилизации животных в 2025 году

Акция направлена на предотвращение нежелательного потомства и улучшение здоровья домашних животных.

Управление ветеринарии Ленинградской области объявило о проведении в 2025 году акции по льготной стерилизации домашних животных во всех ветеринарных пунктах региона.

Расписание льготной стерилизации с указанием адресов ветеринарных участков и контактной информации опубликовано 31 января на сайте Управления ветеринарии Ленинградской области.

Так, например, ГБУ ЛО "СББЖ Всеволожского района" в садоводческом массиве Дунай будет принимать животных 10 февраля, 24 апреля, 11 сентября и 10 декабря, а учреждение в Мурино (ул. Центральная, д. 39) откроет двери для питомцев 22 февраля, 24 апреля, 11 сентября и 10 декабря. Полный список адресов и дат доступен на сайте ведомства.

Акция направлена на предотвращение нежелательного потомства и улучшение здоровья домашних животных. Как отмечают специалисты, стерилизация снижает риск развития различных заболеваний, включая рак репродуктивных органов и инфекционные болезни.

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Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области