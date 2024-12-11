В Ленинградском зоопарке поделились АСМР-видео от ленивца Ирвина

Умиротвореннее этого вы сегодня больше ничего не увидите.

Искусство вкусно, сочно и, главное, звучно есть продемонстрировал резидент "Ленинградского зоопарка" – ленивец по имени Ирвин. АСМР-видеозаписью поделились киперы заведения.

Мерно смаковать каждый кусочек, наслаждаться каждой мельчайшей крупицей съестного и с таким наслаждением причмокивать во время трапезы – это в правилах Ирвина. Главное, в процессе не заснуть, а то вот уже и глаза слипаются.

Включайте видео, закрывайте глаза и погружайтесь в атмосферу умиротворения. Насладитесь этим медитативным перекусом вместе с Ирвином! Ленинградский зоопарк

Ранее мы писали, что в павильоне "Экзотариум" Ленинградского зоопарка покажут редких горных обитателей.

Видео: Ленинградский зоопарк