Стал известен график работы экомобиля в Петербурге на этой неделе

Консультации по вопросам работы системы сбора опасных отходов можно получить по телефону 417-59-36.

В течение текущей недели мобильная экологическая дежурная служба Петербурга проведет приемку опасных отходов. Горожане смогут сдать для дальнейшей утилизации люминесцентные лампы, ртутные приборы, отработанные автомобильные шины и масла, батарейки с аккумуляторами, бытовую технику, просроченные лекарства, химические средства, а также старые противогазы.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по природопользованию, консультации по вопросам работы системы сбора опасных отходов можно получить по телефону 417-59-36.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге увеличат число зарядных станций для электромобилей.

Фото: Telegram / ПриродоВеды