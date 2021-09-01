В Петербурге увеличат число зарядных станций для электромобилей

К 2030 году весь каршеринг Санкт-Петербурга может перейти на электромобили. Такой прогноз озвучил председатель Комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик в рамках "Большого интервью".
Сейчас в городе работает около 500 зарядных станций для электромобилей. Власти планируют увеличить их количество примерно до 1 тыс. к концу 2027 года.
Для развития экологичного транспорта в Петербурге продолжают действовать меры поддержки владельцев электромобилей. До 2030 года для них сохранена бесплатная парковка, а также отменены ограничения по возрасту машин и мощности двигателя при получении налоговых льгот.
Особое внимание уделяется автомобилям с высокой ежедневной нагрузкой. В городе уже работают около 470 электротакси, а среди 6 тыс. машин каршеринга примерно 300 оснащены электродвигателями.
По словам Соловейчика, к 2030 году доля электромобилей в такси может составить от 10 до 25 %.
Ранее петербуржцам перечислили самые популярные авто старше 15 лет.
Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все