В Петербурге увеличат число зарядных станций для электромобилей

В городе планируют увеличить число зарядных станций и расширить использование экологичного транспорта.

К 2030 году весь каршеринг Санкт-Петербурга может перейти на электромобили. Такой прогноз озвучил председатель Комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик в рамках "Большого интервью".

Сейчас в городе работает около 500 зарядных станций для электромобилей. Власти планируют увеличить их количество примерно до 1 тыс. к концу 2027 года.

Для развития экологичного транспорта в Петербурге продолжают действовать меры поддержки владельцев электромобилей. До 2030 года для них сохранена бесплатная парковка, а также отменены ограничения по возрасту машин и мощности двигателя при получении налоговых льгот.

Особое внимание уделяется автомобилям с высокой ежедневной нагрузкой. В городе уже работают около 470 электротакси, а среди 6 тыс. машин каршеринга примерно 300 оснащены электродвигателями.

По словам Соловейчика, к 2030 году доля электромобилей в такси может составить от 10 до 25 %.

Ранее петербуржцам перечислили самые популярные авто старше 15 лет.

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга