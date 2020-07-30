Специалисты ГАТИ вышли на улицы Центрального района в поисках незаконных граффити

За три дня специальной инспекцией было осмотрено 1500 фасадов Центрального района, треть из которых оказалась испорчена несогласованными рисунками.

Сотрудники государственной административно-технической инспекции в период с 27 июля по 2 августа осмотрят 60 самых оживленных улиц Центрального района. Основная задача инспекции – борьба с актами вандализма.

По словам начальника отдела контроля содержания фасадов нежилых зданий ГАТИ Алексея Данилова, за последнее время участились жалобы на граффити от жителей Петербурга в социальных сетях, что и стало причиной проведения инспекций, которые начались с Центрального района.

Главный специалист отдела контроля содержания фасадов ГАТИ рассказал как именно проходит инспекция. Сотрудник снимает видео, в котором показывает испорченный фасад здания, говорит о количестве и характере граффити, а также делает фото. Позднее составляется и отправляется на рассмотрение протокол осмотра. Как правило, за испорченный фасад здания несет ответственность собственник, который и платит штраф в размере до 300 тысяч рублей.

В среднем, скорость устранения нарушений такого рода в Центральном районе города очень высока и, как правило, граффити стирают со стен через 3-4 дня после их появления. По словам собственников, новые рисунки появляются на стенах не реже, чем раз в месяц, в летний сезон – ежедневно.

Сотрудники ГАТИ объясняют участившиеся акты вандализма отсутствием достаточного количества площадок для творчества уличных художников и надеются на появление таких мест в ближайшем будущем. Также при желании владелец здания может обратиться в комитет по градостроительству с просьбой сохранить рисунок.

После окончания акции 2 августа планируется выбор следующего района для очисти от граффити.

Ранее стало известно, что на улицах Петербурга могут установить конструкции для творчества граффитистов.

Видео, фото: Piter.TV/Вероника Горбунова