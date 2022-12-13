Двое петербуржцев разрисовали электричку в депо

Установлено, что один из молодых людей ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В Петербурге сотрудники транспортной полиции установили двоих мужчин, подозреваемых в нанесении граффити на электричку. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

На территории депо сотрудники транспортной полиции выявили двух мужчин в возрасте 30 и 33 лет, у которых были изъяты перчатки и аэрозольные баллончики с краской. Они успели нанести граффити на два вагона электропоезда. Устанавливается общая сумма ущерба.

Установлено, что один из молодых людей ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ "Вандализм, совершенный группой лиц".

Ранее полицейские раскрыли две кражи на Московском вокзале.

Фото: пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте