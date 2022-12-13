Полицейские раскрыли две кражи на Московском вокзале

К ним причастен один человек.

Сотрудники транспортной полиции раскрыли две кражи, совершенные на Московском вокзале. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Полицейские задержали 32-летнего уроженца ближнего зарубежья по подозрению в совершении двух краж на территории Московского. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Сначала в полицию обратился 39-летний москвич, который сообщил, что в зале ожидания у него пропал смартфон. Оказалось, что гаджет у мужчины вытащили из кармана, пока он спал. Подозреваемый был оперативно задержан.

Оказалось, что фигурант причастен к краже, совершенной несколькими днями ранее. При прохождения досмотровых мероприятий на Московском вокзале мужчина обнаружил, что на интроскопе лежит забытая дамская сумочка с личными вещами. Он забрал её себе и позднее использовал найденные в сумке кредитные карты для своих личных целей.

Общая сумма причиненного ущерба двум потерпевшим составила около 40 тысяч рублей. По фактам кражи возбуждены уголовные дела.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемую в краже смартфонов из карманов пассажиров.

Видео: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте