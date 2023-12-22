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В Петербурге сегодня выпадет град
Сегодня, 10:34
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В Петербурге сегодня выпадет град

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Пройдет ливневой дождь.

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Сегодня, 29 мая, в городе на Неве вновь пройдет гроза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", на Северную столицу надвигается туча. Пройдет ливневой дождь. В некоторых районах пройдет град. 

В Ленинградской области в середине недели днём ожидается облачная с прояснениями погода. 29 мая днём местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны ливни, грозы, град. 

Ранее мы писали, что из-за сезонных перемещений и жаркой погоды лоси продолжают выходить к полосам отвода автомобильных дорог и на проезжую часть.

Фото: Pxhere

Теги: град, ливень, мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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