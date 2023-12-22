В Петербурге сегодня выпадет град

Пройдет ливневой дождь.

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Сегодня, 29 мая, в городе на Неве вновь пройдет гроза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", на Северную столицу надвигается туча. Пройдет ливневой дождь. В некоторых районах пройдет град.

В Ленинградской области в середине недели днём ожидается облачная с прояснениями погода. 29 мая днём местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны ливни, грозы, град.

Ранее мы писали, что из-за сезонных перемещений и жаркой погоды лоси продолжают выходить к полосам отвода автомобильных дорог и на проезжую часть.

Фото: Pxhere