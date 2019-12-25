Грабители проделали дыру в стене банка на Большевиков и оставили после себя синие трусы

Они попали в подвальное помещение и украли оттуда технику.

Группа злоумышленников, которая залезла в помещение банка на проспекте Большевиков, оставила после себя синие трусы и штаны. Необычную кражу расследуют полицейские Невского района, узнал Piter.tv.

Полицейские узнали о случившемся утром 22-го августа. Сотрудница банка сообщила о том, что кто-то проник в помещение на Большевиков, 17, повредил сигнализацию. В стене осталась дыра.

Правоохранители установили, что злоумышленники пробили отверстие в стене подвального помещения в ночь с 21 на 22 августа. Оттуда они похитили видеорегистратор. Ущерб на данный момент устанавливается. Деньги, по всей видимости, на месте.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv писал о том, что посетители компьютерного клуба подрались за места в зале.

Фото: Piter.tv