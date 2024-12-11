Грабитель с Вилеровского переулка получил 1 год принудительных работ

Его действия квалифицировали по двум статьям: 115 и 161 УК РФ.

Суд Пушкинского района Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении жителя Шушар, который в сентябре прошлого года напал на мужчину и украл у него телефон, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

В суде установили, что не позднее 20-ти часов 1 сентября 2024 года обвиняемый, находясь в квартире дома №6 по Вилеровскому переулку в Шушарах, напал на владельца жилплощади. Злоумышленник нанес как минимум 3 удара по лицу потерпевшего, после чего избивал ногами, когда тот упал на пол.

В завершение своих действий нападавший забрал у хозяина квартиры мобильный телефон стоимостью в 6 тыс. рублей и скрылся с места преступления. В суде он полностью признал свою вину.

Суд квалифицировал действия Кибалко по ч.1 ст.115, ч.1 ст.161 УК РФ и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% из заработка в доход государства. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что ограбивший петербуржца у "Ладожской" отправлен в колонию на 2 года.

Фото: Piter.TV