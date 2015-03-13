Ограбление подростка в Парголово обернулось уголовным делом

Благодаря полицейским по подозрению был задержан 31-летний мужчина.

Следователи Выборгского района возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж) после ограбления 14-летнего юноши. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Накануне днем поступили сведения о том, что возле лифта в доме по Заречной улице в Парголово неизвестный напал на подростка и похитил мобильный телефон, а потом скрылся. Благодаря сотрудникам полиции по подозрению был задержан 31-летний мужчина.

Следствием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что ограбивший инвалида на Маршала Захарова ответит перед судом.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу