Ограбивший инвалида на Маршала Захарова ответит перед судом

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Как сообщили в надзорном ведомстве 10 октября, в августе на улице Маршала Захарова фигурант подошел инвалиду-колясочнику и похитил телефон за 51 тыс. рублей, после чего скрылся. Имущество спустя время изъяли и вернули потерпевшему.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

