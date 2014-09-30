  1. Главная
Ограбивший инвалида на Маршала Захарова ответит перед судом
Сегодня, 11:27
Имущество спустя время изъяли и вернули потерпевшему.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). 

Как сообщили в надзорном ведомстве 10 октября, в августе на улице Маршала Захарова фигурант подошел инвалиду-колясочнику и похитил телефон за 51 тыс. рублей, после чего скрылся. Имущество спустя время изъяли и вернули потерпевшему. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина проник в квартиру на Ольги Форш через окно и похитил велосипед. 

Фото: Piter.TV 

