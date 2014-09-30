Ограбивший инвалида на Маршала Захарова ответит перед судом

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).
Как сообщили в надзорном ведомстве 10 октября, в августе на улице Маршала Захарова фигурант подошел инвалиду-колясочнику и похитил телефон за 51 тыс. рублей, после чего скрылся. Имущество спустя время изъяли и вернули потерпевшему.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы рассказывали о том, что мужчина проник в квартиру на Ольги Форш через окно и похитил велосипед.
Фото: Piter.TV
