Мужчина проник в квартиру на Ольги Форш через окно и похитил велосипед

Правоохранители Калининского района задержали похитителя велосипеда из квартиры. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В конце августа в полицию поступило заявление от 38-летнего жителя дома по улице Ольги Форш. Мужчина сообщил, что в ночь с 26 на 27 число в его жилище через незакрытое окно проник неизвестный и украл велосипед за 8 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Днем 9 октября на улице Демьяна Бедного поймали 59-летнего подозреваемого из Волгоградской области.

Фото: Piter.TV