В Парголово задержан подозреваемый в краже телефона у женщины
Сегодня, 10:22
В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

В Парголово задержан подозреваемый в уличном нападении и грабеже. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Выборгского района 28 февраля поступило сообщение о том, что на улице Федора Абрамова неизвестный избил 51-летнюю женщину и забрал у нее мобильный телефон стоимостью 80 тыс. рублей, после чего скрылся. 

На следующий день поймали 36-летнего жителя Красноярского края. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: рецидивист избил и ограбил свою бабушку в Колпино. 

Фото: Piter.TV 

