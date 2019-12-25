В Парголово задержан подозреваемый в краже телефона у женщины

В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

В Парголово задержан подозреваемый в уличном нападении и грабеже. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Выборгского района 28 февраля поступило сообщение о том, что на улице Федора Абрамова неизвестный избил 51-летнюю женщину и забрал у нее мобильный телефон стоимостью 80 тыс. рублей, после чего скрылся.

На следующий день поймали 36-летнего жителя Красноярского края. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV