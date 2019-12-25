Петербуржец ограбил 85-летнюю женщину на кладбище

В сумке пенсионерки находились документы, а также 1 700 рублей.

Полицией задержан подозреваемый, который ограбил пожилую женщину на кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию днём 28 июля поступило сообщение от 85-летней пенсионерки о том, что на территории кладбища у дома 26 по Камской улице у неё украли сумку. В сумке находились документы, а также 1 700 рублей.

Вечером у дома 24 по Камской улице по подозрению в совершении указанного преступления задержан неработающий 32-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ст.161 ч.1 УК РФ (грабеж).

Ранее на Измайловском проспекте гость избил хозяев и забрал у них телефоны с кофемашиной.

Фото: Piter.tv