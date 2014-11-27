Рецидивист ограбил магазин на Савушкина и пытался скрыться

Злоумышленник успел сесть в автобус маршрута №211.

Росгвардейцы Приморского района задержали рецидивиста, который хотел уехать на автобусе после грабежа в магазине. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 10 марта один из посетителей сетевого магазина на улице Савушкина вынес из торгового зала складной нож за 1,5 тыс. рублей, не расплатившись. Работник заметил это и воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, однако злоумышленник оттолкнул его, выбежал на улицу и направился к остановке. Он успел сесть на маршрут №211.

Задержанный оказался 40-летним уроженцем Орловской области, ранее судимым за мошенничество, незаконное хранение наркотиков, насильственные действия сексуального характера и другие преступления. Мужчину увезли в отдел полиции.

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии