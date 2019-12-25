  1. Главная
Двое мужчин открыто похитили у петербуржца серебряные кольца в Кировском районе
Сегодня, 14:19
Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей.

Росгвардейцы задержали двоих правонарушителей, которые ограбили мужчину в Кировском районе. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 21 сентября в полицию поступила информация о том, что во дворе дома на Ленинском проспекте злоумышленники забрали у 54-летнего местного жителя под угрозой применения насилия два серебряных кольца. Они сначала требовали деньги, а потом, заломив руки, сняли украшения. Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей. 

Были задержаны мужчины в возрасте от 34 до 38 лет, одного из них уже судили за грабеж. Похитители доставлены в отдел. 

Ранее на Piter.TV: перед судом в Петербурге предстанет таксист, похитивший у пассажира золотую цепочку за 500 тыс. рублей. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

