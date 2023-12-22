На Ветеранов мужчина избил петербурженку и отобрал IPhone 14

Днём 28 февраля у дома по улице Добровольцев подозреваемый был задержан.

В Красносельском районе петербуржец ограбил свою знакомую. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию, стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 23-летняя М. Она сообщила, что 28 февраля в пять утра 25-летний Д. под угрозой физической расправы зашел в её квартиру на проспекте Ветеранов, где избил и забрал IPhone 14 стоимостью 90 тысяч рублей.

Днём 28 февраля у дома по улице Добровольцев подозреваемый был задержан. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по п. "в,г", ч.2, ст.161 УК РФ (Грабёж).

Ранее ещё один петербуржец отобрал у бывшей девушки iPhone и разбил iPad.

Фото: Piter.tv