Петербуржец отобрал у бывшей девушки iPhone и разбил iPad

Он применил к ней физическую силу.

В Приморском районе Петербурга мужчина ограбил свою бывшую девушку. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 26 февраля в полицию поступило сообщение об ограблении девушки. Установлено, что бывший молодой человек, применив физическую силу, отобрал у 32-летней пострадавшей iPhone 13 Pro Max, а также разбил iPad.

Оперативно был задержан 35-летний Б. У него изъят смартфон пострадавшей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Московском вокзале у 22-летнего москвича украли наушники.

Фото: Piter.tv