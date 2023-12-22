На Московском вокзале у 22-летнего москвича украли наушники

Общая сумма причинённого ущерба составила более 20 тысяч рублей.

На Московском вокзале Петербурга сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу наушников. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

К полицейским обратился 22-летний москвич, у которого пропали его беспроводные наушники. Молодой человек пояснил, что по своей невнимательности забыл их на столике перед рамками металлодетектора на территории Московского вокзала.

Выяснилось, что 33-летний уроженец Воронежской области шёл следом за потерпевшим и видел, как последний оставил коробочку с наушниками на столике. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он положил наушники в карман и ушёл. Подозреваемый был оперативно задержан. Он ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение аналогичного преступления. Похищенное изъято и будет передано владельцу. Общая сумма причинённого ущерба составила более 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее на станции "Среднерогатская" украли более 200 кг железнодорожных деталей.

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте